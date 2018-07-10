هل تتزوج مونيكا بيلوتشي شاب يصغرها بـ 30 عاماً؟

تتصدر الجميلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي غلاف مجلة Elle هذا الأسبوع. وفي مقابلة مسهبة، تناولت مسائل الحب والزواج والحياة الشخصية، أعلنت بيلوتشي أنها عاجزة عن العيش مع رجل يصغرها بأعوام كثيرة.

انفصلت مونيكا عن فينسان كاسيل عام 2013، لكن فتاة جايمس بوند البالغة من العمر 53 عاماً لا تزال مستعدة لخوض علاقة عاطفية جديدة، فهي ترغب في علاقة هادئة تشعرها بالهدوء والسعادة، رغم العاطفة الجياشة التي تزال تكتنزها.

وعند سؤالها عما إذا كانت توافق على إقامة علاقة عاطفية مع شاب عمره 20 عاماً، أجابت بالرفض القاطع. وقالت إنها ستعتبر الشاب بمثابة ابنها، لكنها أضافت أن الحب لا يعرف القوانين، في محاولة منها لتبرير العلاقة التي يقيمها زوجها السابق فينسان كاسيل مع عارضة الأزياء تينا كوناكي البالغة من العمر 21 عاماً.

المصدر: لها