هل بات لمناطق نفوذ “حزب الله” قضاء خاص؟

تظهر وثيقة الرسمية حصل عليها تلفزيون المستقبل، ان السفارة اللبنانية في ابيدجان شهدت اتمام عملية بيع العقار 1340 الموجود في بلدة بريقع قضاء النبطية، بين المواطن عبد الرحمن خليل خريباني، المالك السابق للعقار، والمواطن مصباح سعيد كعور المالك الحالي.

لم يعلم كعور انه بعد مرور سبعة اعوام على صدور هذه الوثيقة التي تثبت ملكيته للعقار في حي آل خريباني، ستدخل سلطة الامر الواقع، المسلحة بقرار شرعي يعود لمحكمة قضائية تابعة لاحد الاحزاب النافذة في منطقة الجنوب، لتحتل منزله وترفض الخروج منه.

حاول كعور التواصل مع اكثر من طرف سياسي وديني في الجنوب، لمعرفة خلفيات احتلال منزله واسبابه وكيفية حل هذه المسالة، ليأتيه جواب واحد من قبل الجميع: يفضل ان تنسى موضوع هذا المنزل لسلامتك وسلامة عائلتك.

هذه القضية التي سلكت طريقها القضائي الرسمي، تؤكد بما لا شك فيه ان هذه الحالة ليست الوحيدة في لبنان وان هذا التجاوز لن يكون الاخير، ما يدفعنا الى دق ناقوس الخطر ضد مسلسل التفلت الامني النابع من السلاح غير الشرعي الذي اصبح ينفذ قرارات محاكم تابعة له مناقضة لقرارات المحاكم الرسمية اللبنانية.

تقرير: علاء سرحال