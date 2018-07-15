هل انفصلت مي سليم عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف؟

لم يمض شهر واحد على زواج الفنانة مي سليم من زميلها وليد فواز، حتى صُدم الجميع بكلمات الزوج التي تشير إلى الانفصال.

وكتب الفنان وليد فواز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا :”الحمد لله على كل شيء. في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي.. للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكد تبدأ بعد.. دعواتكم”.

وصدمت تلك الكلمات الجميع من الأصدقاء والزملاء والمتابعين، وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور لتسأله قائلة: “ايه .. ليه كده؟”، كما طالبته نشوى مصطفى بالهدوء وعدم اتخاذ قرار متسرع.

ولم يعقب الفنان فواز أو يجب عن أسئلة زملائه، فيما قامت مي بحذف صورها معه من على حسابها في “انستغرام”، وهو ما زاد شكوك المتابعين.

ويبدو أن الثنائي متأثر بمسلسل “الرحلة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وقدما فيه دور زوجين حدثت بينهما خلافات كادت تؤدي للطلاق بعد زفافهما بساعات.

المصدر: العربية.نت