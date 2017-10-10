هل اختارت ميغان ماركل فستان زفافها؟‎

مع تسارع الأحداث وتوالي التقارير التي تجزم بقرب الإعلان الرسمي عن خطوبة الأمير هاري وحبيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل يبدو أن العروس التي ستنضم إلى العائلة قد بدأت التخطيط لزفافها .

العرس الذي يتوقع المراقبون أن يكون الأضخم منذ عرس الأمير ويليام وكايت ميدلتون لم يحدد بعد ولم يعرف أين وكيف ستجري مراسمه لكنه من المؤكد أنه لن يقل ابهاراً عن عرس الأمير ويليام.

وعلى الرغم من أن ميغان لم تحصل بعد على خاتم الخطوبة إلا أن العديد من المصممين بدأوا بعرض خدماتهم لتصميم فستان العروس.

وكشفت المصمم البريطاني جايلز ديكون الذي صمم فستان زفاف بيبا ميدلتون الذي ارتدته في حفل زفافها من جيمس ماثيوز في أيار الماضي، أنه على استعداد لتصميم فستان ميغان في حال طلب الأمير هاري ذلك .

وذكر في تصريح صحفي : “إذا كانت ميغان ماركل مهتمة حقاً بأن أصمم فستانها سأكون سعيدا جداً “.

وأضاف: “لكنني على ثقة أنها حصلت على عدد كبير من العروض”. ولمّح إلى أنها ستكون مهمة صعبة، ملمحاً الى كلفة فستان زفاف الأميرة كايت الذي صممه الكسندر ماكوين.

المصدر: سيدتي