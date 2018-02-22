هكذا يكشف “فيسبوك” أسرار حياتك العاطفية!

ما لا يعرفه الكثيرون هو أن “فيسبوك” يكشف، من خلال بعض الإشارات، تطور الحياة العاطفية لدى المستخدمين، من قبل الإرتباط إلى الزواج فالانفصال.

وهذا ما توصل إليه باحثون ضمن مجموعة علمية تطلق على نفسها اسم “فيسبوك داتا ساينس”. فقد وجدوا أنه يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل تصرفات الأشخاص على نحو أفضل من الخبراء النفسيين.

وبحسب الدراسة يمكن أن يكشف “فيسبوك” ارتباط بعض الناشطين بعلاقة عاطفية قبل حوالى 100 يوم من تغييرهم الحالة من “أعزب” إلى “متزوج”. فهؤلاء يقومون عادة بنشر تعليقات وأقوال شائعة تحتوي على كلمات مثل “الحب” ومشتقاتها و”السعادة” ومشتقاتها. كما يظهرون الكثير من الإيجابية في مشاركاتهم، ويفعلون ذلك مرتين كل 12 يوماً في المتوسط.

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واكتشف المشاركون في الدراسة أن العلاقة بين الأشخاص الذين يحافظون على حالة “متزوج” لأكثر من 3 أشهر قد تستمر 4 سنوات على الأقل. وتوصلوا من خلال مراقبتهم إلى أن احتمال الانفصال لدى هؤلاء ضعيف جداً.

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هذا ما أكدته الدارسة. فقد أشارت نتائجها إلى أنّ معظم حالات الانفصال بين الأزواج أو الأحباء تحدث في أشهر أيار وحزيران وتموز كما في شهر شباط. وأشاروا إلى أن هذا يسبق العطلات التي يرغب بعض الأشخاص في تمضيتها من دون مشاكل.

“فيسبوك” يتجسّس على خلافاتكما

بحسب الباحثين، يقوم الرواد، قبل أسبوع من انتهاء علاقتهم العاطفية، بالتواصل بشكل متكرر وظاهر مع أصدقائهم. كما يكثفون الرسائل التي يوجهونها إلى أفراد عائلاتهم. وفي يوم الانفصال ترتفع نسبة التواصل إلى 225%. وهذا يحدث عند تلقي الدعم النفسي من الأهل والأصدقاء.

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من أفضل النتائج التي توصل إليها الباحثون أن الأشخاص الذين يتواصلون مع الآخرين عبر “فيسبوك” يعيشون لوقت أطول من أولئك الذين يكتفون بالتواصل المباشر. والسبب هو أن هذا الموقع يتيح الحصول على الدعم والتشجيع والعواطف الإيجابية.

المصدر: الجميلة