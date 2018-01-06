هكذا يساعد الجسم نفسه على خسارة الوزن؟

كشفت دراسة جديدة أنّ الوقوف خلال النهار يساعد على خسارة الوزن، بينما يؤدي الجلوس الى السمنة.

وأظهرت الدراسة التي أنجزها فريق من الباحثين في جامعة غوتنبرغ في السويد، وجود آلية جديدة لتنظيم وقياس الدهون في جسمنا.

وأعلن البروفيسور جون أولوف يانسون أنّه على مدار 23 سنة، كان يُعتقد أن جزيئات هورمون “Leptin” هي الوحيدة القادرة على تنظيم توازن الدهون في الجسم.

وأوضح أنّ الدراسة بينت أن خلايا الـ”Osteocytes” الموجودة في العظام تتحرّك لدى زيادة الوزن، خصوصاً أثناء الوقوف، وتنشّط جهاز الاستشعار، الذي يرسل إشارة الى الدماغ بإعطاء أمر بالتوقّف عن الأكل.