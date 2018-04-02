هكذا لقيت عائلة أميركية حتفها!

تشتبه الشرطة الأمريكية في أن سقوط سيارة رياضية من فوق جرف في شمال كاليفورنيا إلى المحيط الهادي الأسبوع الماضي ومقتل أسرة مؤلفة من ثمانية أفراد ربما يكون متعمداً.

وقال القائم بأعمال مساعد قائد شرطة الطرق السريعة في المنطقة جريج بارتس لوسائل إعلام إخبارية إن “السيارة من طراز (جي.إم.سي يوكون) توقفت أولا فيما يبدو على جانب طريق في مقاطعة ميندوسينو الواقعة شمالي سان فرانسيسكو قبل أن تنطلق بسرعة 90 ميلا في الساعة من فوق الجرف”. اضاف: “أن البيانات المستخرجة من برنامج السيارة وغياب علامات تدل على محاولة التوقف بالمكابح قبل الجرف يشيران إلى أن الواقعة لم تكن حادثة”.

وكانت قناة (إن.بي.سي) التلفزيونية نقلت عنه قوله إن “الأمر كان تسارعا محضا طول الطريق، وسقطت السيارة نحو الصخور والمياه من على ارتفاع مئة قدم”.

واوضحت الشرطة أن “امرأتين تبلغان من العمر 38 عاما وثلاثة على الأقل من أبنائهما الستة بالتبني قتلوا في الحادث فيما لم يتم العثور على جثث الأطفال الثلاثة الآخرين حتى صباح اليوم لكن المسؤولين يعتقدون أنهم كانوا مع ذويهم في نفس السيارة في حين لم يعثر المسؤولون الذين فتشوا منزل الأسرة على رسالة انتحار”.

المصدر: رويترز