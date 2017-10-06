يذكر أن قصة غرق التايتانيك،  تعود إلى العام 1912 يوم ابتلعها المحيط الأطلسي  في رحلتها من لندن إلى نيويورك، بعد أن اصطدمت بجبل جليدي.

وكان على متن الباخرة التي عدت الأكبر والأضخم في حينه، 2,223 راكبا، نجا منهم 706 أشخاص فيما لقي 1,517 شخصا حتفهم.

المصدر: العربية