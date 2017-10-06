على طريقتها الطريفة دوماً، عايدت الممثلة الأميركية ومقدمة برنامج “إيلين شو”، إيلين ديجينيريس الممثلة الشهيرة كيت وينسلت.

ومن وحي فيلمها القديم “تايتانيك” الذي لاقى شهرة واسعة حول العالم في التسعينيات، وأطلقها إلى عالم النجومية، وجهت إيلين معايدتها “المفخخة بالسخرية” لصديقتها كيت.

وكتبت على حسابها على تويتر أمس الخميس: “عيد ميلاد سعيد للرائعة كيت وينسلت. حبي لك أكبر وأوسع من الباب – الذي بالمناسبة كان يمكنك مشاركته مع جاك” في إشارة إلى نهاية فيلم التايتانيك المأساوية، حيث أعطى جاك بطل الفيلم لوحاً خشبياً لكيت بغية انقاذها من الغرق في البحر، مضحياً بنفسه في المياه الجليدية، بعد أن جمعتهما قصة حب عابرة على متن السفينة الشهيرة تايتانيك.