هكذا عايدت أحلام زميلتها سميرة سعيد في عيد ميلادها (فيديو)

حرصت النجمة الاماراتية أحلام على معايدة زميلتهما الفنانة المغربية سميرة سعيد، بمناسبة عيد ميلادها الـ60.

ونشرت على صفحتها على “انستغرام” مقطع من فيديو كليب للديفا، وعلقت عليه “كل عام والديفت سميرة سعيد بألف خير”.

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Jan 10, 2018 at 3:43pm PST

كذلك نشرت بوسي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة أحلام، وهما تغنّيان “Happy Birthday” لسعيد. وقالت بوسي: “كلّ سنة وأنت طيّبة يا سميرة، يا عشرة العمر، يا غالية، يا قمر. عقبال مليون سنة. أنا بموت فيكي”. من جهتها، وجّهت أحلام رسالة لسميرة قالت فيها: “كل سنة وأنت طيّبة وسعيدة، وتنشرين السعادة والفرحة في قلوبنا، كعادتك وجمالك، يا ديفا. أنا أحبك”.