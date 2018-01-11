هكذا عايدت أحلام زميلتها سميرة سعيد في عيد ميلادها (فيديو)

حرصت النجمة الاماراتية أحلام على معايدة زميلتهما الفنانة المغربية سميرة سعيد، بمناسبة عيد ميلادها الـ60.
ونشرت على صفحتها على “انستغرام” مقطع من فيديو كليب للديفا، وعلقت عليه “كل عام والديفت سميرة سعيد بألف خير”.
A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Jan 10, 2018 at 3:43pm PST
A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Jan 10, 2018 at 3:43pm PST
كل سنه سميره سعيد الغاليه بخير#المحور#سميره_سعيد @samirasaid
A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Jan 10, 2018 at 3:35pm PST
كل سنه سميره سعيد الغاليه بخير#المحور#سميره_سعيد @samirasaid
A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Jan 10, 2018 at 3:35pm PST
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