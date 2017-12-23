هكذا عاد حسين خالد الحجيري لأرضه في عرسال بعد 5 سنوات من احتلال الإرهابيين لها

وإن كانت يابسة فإن أغصان أشجاره تساوي حياته، يغازلها بعيونه التي أتعبها الظلم وليس سنين عمره الثمانين.

الحاج حسين خالد الحجيري، صاحب بستان مليء بالكرز والمشمش في عرسال، قبل أن تسلبها منه معارك المنطقة لخمس سنوات.

كبر سنه لم يمح روحه المرحة وضحكاته بين أولاده وأحفاده.

ومن الحاج حسين إلى الرئيس سعد الحريري رسائل وتمنيات.

وإن كان تعلقه بأشجاره كبيرا، فإن حبه للأرض التي حملت هذه الأشجار لا يمكن أن يوقف دموعه.

الكلام عن عرسال وما عانته غصة تؤلم العم حسين، وكل ما يطلبه أن يحميها الله من شر كل المتربصين بها.

تقرير: ناهد يوسف