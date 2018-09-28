هكذا توقف إشعارات المجموعات في واتساب

عادة ما تصبح إشعارات المجموعات في تطبيق “واتساب” مزعجة للغاية، وخاصة إذا كان المستخدم مشتركا في مجموعات كثيرة، بعدما أصبحت هذه المجموعات بديلا للمنتديات على مواقع الويب، والتي تجمع أصحاب الميول والأفكار المتماثلة.

وعلى العكس من المنتديات، فإن تطبيق “واتساب” يشترط أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستمرار، ولكن مع كثرة إشعارات المجموعات قد تختفي الرسائل المهمة الواردة من العائلة أو الأصدقاء وسط هذا الطوفان من إشعارات المجموعات.

ولتجنب ذلك يمكن للمستخدم “كتم” إشعارات المجموعات، وعلى الرغم من الطبيعة المؤقتة لهذا الحل فإنه يجب القيام به مع كل مجموعة على حدة.

ويتيح أحدث إصدار من تطبيق التراسل الفوري لنظام أبل “آي أو أس” إمكانية إيقاف الإشعارات لجميع المجموعات مرة واحدة، ويمكن العثور على ذلك في قائمة الإعدادات بتطبيق “واتساب” ثم تحديد بند “الرسائل” و”إشعارات المجموعات” ثم تحديد “عرض الرسائل”. وفي حالة تعطيل الزر، فلن يتم عرض أية إشعارات من المجموعات على شاشة القفل.

ولا تتوفر هذه الوظيفة حاليا في الإصدار المخصص لأجهزة أندرويد أو أجهزة الماك، ومن المقرر طرحها قريبا على منصات التشغيل الأخرى.