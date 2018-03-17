هكذا تتجنب شحوب الوجه خلال “الرجيم”

تبدأ مشكلة شحوب ونحافة الوجه في الظهور مع اتباع نظام غذائي لخسارة الوزن، الأمر الذي يؤرق كثيرون لأنه يفسد إطلالاتهم ويبدو عليهم التعب والإرهاق أغلب الوقت.

ويمكن تجنب تلك المشكلة المزعجة عن طريق اتباع النصائح الوقائية التي يقدمها الدكتور محمد خيري، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة.

يؤكد «خيري» أن الحفاظ على نضارة البشرة والوجه أثناء الرجيم يتطلب اتباع نظام غذائي صحي من البداية، مع الالتزام بالنصائح التالية:

1- احتواء النظام الغذائي على نسبة بسيطة من النشويات، فلا يجب أن يكون خاليًا منها نهائيًا.

2- تناول البروتين وفقًا لما يتناسب مع وزن الجسم، ولا بد من تناول جرام بروتين لكل واحد كيلو جرام من الوزن، فمثلًا من يزن 70 كيلو جرام يحتاج لتناول 70 جرامًا من البروتين خلال اليوم.

يشير استشاري التغذية العلاجية والسمنة إلى أن تناول بيضة واحدة يوميًا يعطي 15 جراما من البروتين، وكذلك بالنسبة لربع دجاجة.

3- تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والسيلنيوم، وفيتامين (أ)، كالطماطم والجزر والبطاطا والبروكلي، وفيتامين (c) كالبرتقال والكيوي.

4- الحرص على تناول الحبوب الكاملة أثناء الريجيم، كالشوفان، والشعير، البليلة والقمح.

5- تناول الماء بكمية كافية، لأنه من أهم الوسائل التي تحافظ على نضارة البشرة، ويُنصح بتناول 30 ملي ماء لكل كيلو جرام من وزن الجسم يوميًا.

6- الحرص على المتابعة مع طبيب متخصص لاتباع نظام غذائي صحي يساعد على خسارة الوزن وفي الوقت نفسه يحافظ على صحة الجسم ونضارة البشرة والوجه خاصة، ولا يؤدي إلى نحافة وشحوب الوجه.