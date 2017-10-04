هكذا احتفل باراك اوباما بعيد زواجه الـ25 (فيديو)

بمناسبة عيد زواجهما الـ25، وجه الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما رسالة مؤثرة ومليئة بالحب لزوجته ميشال.

وعبر اوباما من خلال مقطع فيديو نشره على “فايسبوك” عن حبه الكبير لزوجته وامتنانه على تحملها وصبرها وقوتها، واصفاً اياها بأنها أفضل مثال لابنتيه.

وقال في رسالتها إن “الفكرة في ان تعيشي معي لربع قرن هي شهادة على انك شخص رائع وصبور”.

وأضاف: “أمتلك صديقاً عظيماً وشخصاً يجعلني ابتسم، ويساعدني في المسير بكل ما هو صحيح”.

وتابع: “لو تعرف الناس عليك لكانوا وقعوا في حبك أيضاً، وللحقيقة زواجنا أفضل قرار في حياتي، واتمنى ان تكوني تشعرين بذلك أيضاً”.

وختم رسالته المؤثرة بعبارة “أحبك”.