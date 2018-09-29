هرة تنهي حياة ناشطة بجمعية للرفق بالحيوان

فداء منير رضوان افتدت هرة بنفسها.. هذا ما أكده شهود عيان في منطقة الروشة التي شهدت مأساة بشكل نادر.

فداء ابنة الـ43 عاما، كانت تقود سيارتها، فجرا، قبل ان تتفاجأ بهرة، وكي لا تصدمها حرفت سيارتها قليلا بتوتر لكن السيارة، وهي من نوع “كيا ريو”، تخطت الحاجز الحديدي وهوت الى الشاطىء المقابل لصخرة الروشة عن علو قارب الخمسين متراً.

مصادر أمنية أفادت تلفزيون “المستقبل” ان كاميرات المراقبة الموجودة في المباني القريبة من مكان وقوع الحادث، أظهرت ان فداء لم تكن في البداية مسرعة.

وبعد فتح القوى الامنية تحقيقا في الحادث، نقل جثمان الضحية الى مستشفى “المقاصد” وسيكشف الطبيب الشرعي عليه تمهيدا لاعطاء تقريره النهائي.

تقرير: ربيع شنطف