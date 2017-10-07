هذه هي الـ emoji الجديدة من أبل!

أعلنت شركة أبل الجمعة أن مئات الرموز التعبيرية الجديدة قادمة إلى هواتف آيفون الذكية وحواسب آيباد اللوحية مع الإصدار الذي يحمل الرقم 11.1 من نظام التشغيل آي أو إس.

وقالت عملاق التقنية الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني: “مئات من الرموز التعبيرية الجديدة، بما في ذلك وجوه مبتسمة أكثر عاطفية، وشخصيات محايدة جنسيًا، وخيارات الملابس وأنواع الطعام والحيوانات والمخلوقات الأسطورية وأكثر من ذلك، قادمة إلى آيفون وآيباد مع آي أو إس 11.1”.

وأوضحت آبل أن الرموز التعبيرية صُممت للكشف عن جميع التفاصيل، وعدلت عن الشخصيات المعتمدة في نظام الترميز “يونكود 10” Unicode 10. وسوف يتضمن آي أو إس 11.1 أيضًا الشخصيات التي أُعلن عنها خلال “اليوم العالمي للرموز التعبيرية”، مثل المرأة المحجبة، والرجل الملتحي، والمرأة المرضعة، والزومبي، وعناصر الطعام الجديدة مثل الصندويش وجوز الهند.

وأضافت آبل، التي تُستخدم رموزها التعبيرية من قبل الكثير من الشركات والتطبيقات، بما في ذلك واتس اب وتيليجرام، أن الرموز الجديدة تتضمن إشارة “أحبك”، التي صُممت وفقًا لعبارة “أحبك” بلغة الإشارة الأميركية.

هذا، وسوف تبدأ الرموز التعبيرية الجديدة التوفر خلال الأسبوع المقبل مع إطلاق نسخة المعاينة لنظام آي أو إس 11.1، على أن يتم طرحها لعموم المستخدمين مع التحديثات النهائية لنظام آي أو إس، وماك أو إس، وواتش أو إس.

يُشار إلى أن الرموز التعبيرية، وهي رسوم توضيحية ملونة تتسم بالمرح وتتوفر على مجموعة من الأجهزة، قد غيرت طريقة تواصل بشر مع بعضهم بعض، وأصبحت “ثقافة الرموز التعبيرية” في أوساط مستخدمي الإنترنت حول العالم، خاصة الشباب تحظى بشعبية واسعة، حتى أن جامعة أكسفورد لم تختر في عام 2015 أي كلمة لتتصدر قائمتها السنوية لأكثر الكلمات المصطلحة استخدامًا، بل اختارت، وللمرة الأولى على الإطلاق، رمزًا تعبيريًا، وهو الرمز الذي يُعرّف بأنه “وجه مع دموع الفرح”.

المصدر: العربية