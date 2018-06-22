هذه أفضل عشر جامعات بالعالم

أصدرت مؤسسة كواكواريلي سيموندس (Quacquarelli Symonds) المختصة بالتعليم تحديثا لتصنيفها العالمي لأفضل الجامعات، حيث حافظ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على صدارة القائمة للعام السابع على التوالي، كما اقتصرت الجامعات العشر الأولى على الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.

وتعتمد مؤسسة كواكواريلي سيموندس البريطانية في تصنيفها السنوي معايير عدة لتقييم السمعة الأكاديمية، وسمعة موظفي الجامعة، ونسبة الطلاب إلى هيئة التدريس، فضلا عن السمعة الدولية لتمنح كل جامعة درجة نهائية على سلم يتضمن مئة درجة، حيث حقق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا -ومقره في الولايات المتحدة- مئة درجة كاملة.

وفيما يلي قائمة بأهم عشر جامعات وفقا للتصنيف:

1. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة

2. جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة

3. جامعة هارفارد، الولايات المتحدة

4. معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، الولايات المتحدة

5. جامعة أوكسفورد، بريطانيا

6. جامعة كامبريدج، بريطانيا

7. المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا، سويسرا

8. كلية لندن الإمبراطورية، بريطانيا

9. جامعة شيكاغو، الولايات المتحدة

10. كلية لندن الجامعية، بريطانيا