هذا هو ثمن فستان ابنة بيونسيه!

رافقت الطفلة الصغيرة بلو ايفي Blue Ivy والدتها النجمة العالمية بيونسيه Beyoncé ووالدها المغني الشهير جاي زي Jay Z إلى حفل زفاف صديقيهما لورنس باركر، وجسيكا كليمنز.

وقد تمكنت الصغيرة من خطف الأضواء من والديها بفستانها الأبيض والذهبي الذي ارتدته، والذي بلغ ثمنه 6 آلاف دولار.

يشار إلى أنّ الفستان من تصميم الاسترالي Mischka Aoki، وقد ظهر واضحًا، الرقي في تصميمه، بخاصة لناحية استخدام أحجار الكريستال.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تُظهر الطفلة البالغة من العمر 5 أعوام كأيقونة للموضة، حيث إنها كانت قد ارتدت فستانًا للمصمم عينه، بلغ ثمنه 11 ألف دولار عام 2016 في حفل VMAs، وفستانًا مميّزًا في حفل Gala في أيار المنصرم ثمنه 9 آلاف دولار.

المصدر:سيدتي