هذا ما قاله عاصي الحلاني عن لجنة تحكيم “ذا فويس” الجديدة

عبر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته في المشاركة في برنامج “ذا فويس” بموسمه الرابع، معتبرا أن لهذا البرنامج مكانة خاصة في قلبه ولو أنه يفتقد أعضاء اللجنة القدامى.

وأضاف الحلاني أن علاقة طيبة تربطه بأعضاء اللجنة الحالية أيضاً، وهم أصدقاء، وهناك تناغم بينه وبين كل من محمد حماقي وأحلام وإليسا، والأجواء مرحة جداً، والحماس سيد الموقف فيما بينهم، وهم يتمتعون جميعاً بروح رياضية، كما عبر عاصي عن إعجابه بمستوى المشتركين هذا العام.

كما كشف الفنان الحلاني أنه يتحضر لإطلاق أغنية منفردة بعد أسبوعين، كما أنه سيصورها فيديو كليب، رافضاً ذكر اسمها أو إعطاء تفاصيل أكثر عنها.

المصدر: العربية