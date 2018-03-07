هذا ما ستفعله نانسي عجرم قريبا! (فيديو)

بعد انهماك النجمة نانسي عجرم طيلة الفترة الماضية بتصوير حلقات برنامج The Voice Kidsعادت لتركز على نشاطها الفني.

عجرم بصدد تصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب من البومها الأخير “حاسة بيك”.

واختارت أغنية “ومعاك”، وهي من كلمات محمد رفاعي وألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة. وحرصت على بث روح الاثارة والتشويق بين جمهورها لفيديو كليب الاغنية، حيث نشرت عبر صفحتها على موقع “تويتر” مقطع فيديو للأغنية وعلقت عليه بالإنكليزية: “هل أنتم متحمسون لفيديو كليب ومعاك؟ قريبا”.

وكذلك إختارت نانسي أغنية “الحب زي الوتر” وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم. وسيتم تصوير الفيديو كليب تحت ادارة المخرجة ليلى كنعان. ومن المتوقع صدور العمل الأول خلال الشهر المقبل.

المصدر: لها