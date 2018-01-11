هذا ما تم التوصل إليه في ملف المبيدات الزراعية

قد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ووزير الزراعة غازي زعيتر إجتماع عمل للبحث في ملف المبيدات الزراعية في وزارة الصحة في بئر حسن، إنطلاقا من الحرص على سلامة الغذاء والمواطن.

وتم الاتفاق على: ” – تشكيل لجنة علمية مستقلة من خبراء محليين ودوليين من الجامعات اللبنانية والمنظمات المتخصصة لتدرس مدى سلامة الادوية الزراعية وتأثيرها على الصحة العامة، وترفع توصياتها إلى الوزيرين لاتخاذ القرارات المناسبة.

– التشدد على عدم دخول الادوية الزراعية والمبيدات المستثناة في القرار 1048 في انتظار توصيات اللجنة واتخاذ القرارات بناء على ذلك وضع الاجراءات المناسبة حيذ التنفيذ.

– العمل على اجراء رقابي مشدد لفحص ومتابعة ترسبات المبيدات الزراعية كافة على الخضار والفواكه. وكذلك، وضع آلية لإرشاد المزارعين على استعمال المبيدات والادوية وللتفتيش في اسواق الخضار “الحسبة” للتأكد من عدم وجود خلل في استخدام المبيدات”.

كما تم “اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الصحة والزراعة والاقتصاد لمتابعة هذه الرقابة المشددة، على ان تضع اللجنة العلمية تفاصيل هذه الاجراءات التي تساهم في حامية صحة المواطنين من المخاطر المترتبة، عن ادوية تحتوي على مواد مضرة او تدخل بطرق غير شرعية ومن اي استعمال خاطئ للمبيدات الزراعية”.