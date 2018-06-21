هذا ما تركزت عليه محادثات الحريري وميركل

أجرى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عند الساعة السادسة والنصف من مساء الميس في السراي الحكومي محادثات مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تناولت آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري.

وشارك في المحادثات عن الجانب اللبناني الوزير غطاس خوري وسفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب، وعن الجانب الألماني السفير الالماني في لبنان مارتن هوث والمستشاران نديم المنلا وهاني حمود.

سجل الشرف

وبعد المحادثات دوّنت المستشارة ميركيل كلمة في سجل الشرف، جاء فيها: “لا تزال ألمانيا تقف إلى جانب لبنان مستقر ومنفتح على العالم ومزدهر، حيث يعيش الناس من مختلف الأديان معا بسلام. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في تنفيذ الإصلاحات التي بدأت”.

ثم خرجت مع الرئيس الحريري إلى شرفة السراي، حيث أطلعها على معالم العاصمة.

عشاء عمل

بعد ذلك، أقام الرئيس الحريري على شرف المستشارة ميركيل عشاء عمل في السراي الحكومي، شارك فيه أعضاء الوفدين اللبناني والألماني.

وأفادت مراسلة المستقبل ان محادثات الحريري وميركل تركزت على برنامج الاستثمار بالبنى ىالتحتية في سيدر والاصلاحات الضرورية التي ترافق تطبيق سيدر.

وطلب من المانيا اضافة الى دعمها ان تشجع القطاع الخاص الالماني في المشاركة في هذا البرنامج. وقد تم عرض اهمية قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

كما تم الحديث ايضا عن موضوع النزوح السوري وتداعياته على لبنان.لبنان يجد ان لا حل الا بعودة اللاجئين الى سوريا اما كيفية العودة فهي موضع نقاش في المجتمع الدولي

وبحث الحريري مع ميركل ضرورة توسيع المساعدات الدولية ومن ضمنها الالمانية للمجتمعات المضيفة اي اللبنانيين من ناحية المساهمة ببرامج استهداف الفقر وبرامج التعليم التقني ومن ناحية المساهمة في مشاريع تنموية تخلق فرص عمل للبنانيين وتخفف عبء النزوح عليهم

تم الحديث عن مساهمة المانيا في اليونيفل من باب الشكر على المساهمة المستمرة

الوضع الاقليمي ووضع المنطقة تم الحديث عنه بالتفصيل وهو وضع خطير وهذا يتطلب من اللبنانيين مزيد من التماسك للحفاظ على الاستقرار وهو هدف لبناني بالاساس والكل داعم له وتشكيل الحكومة من وسائل التماسك.

المطار

وكانت المستشارة الألمانية قد وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي بعيد الساعة السادسة مساء، واستقبلها على ارض المطار الرئيس الحريري ومحافظ جبل لبنان محمد مكاوي والسفيران أديب وهوث وعدد من أركان السفارة الألمانية، مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة نجلا عساكر، ممثل قائد الجيش العميد زخيا الخوري وقائد جهاز أمن المطار العميد جورج دوميط.

وعلى الفور، توجه الرئيس الحريري والمستشارة ميركل معا في سيارة واحدة الى السراي الحكومي حيث أقيم لها استقبال رسمي، استعرضت خلاله ثلة من الحرس الحكومي.

ولم تسأل عن تشكيل الحكومة والمعروف ان لبنان بحاجة الى حكومة لإطلاق سيدر