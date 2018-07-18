هذا ما أبلغه الحريري الى باسيل

يواصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الجهود والمساعي لتحقيق خرق في المشهد الحكومي. ورغم ما يشاع عن توتر يشوب العلاقة بينه وبين رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ، فإن الخلوة التي انعقدت بين الرجلين على هامش جلسة انتخاب اللجان في مجلس النواب أمس، بددت كل الشكوك.

وأكدت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن الحريري وباسيل “تطرقا الى موضوع تشكيل الحكومة ، وأن جزءا كبيرا من العقد تم فكفكتها”. وختمت ان “الحريري اكد لباسيل أنه سيتصل به بعد يومين لتحديد موعد لبحث تفاصيل التشكيل التي ما زالت عالقة”.

يدورها، علمت صحيفة “الجمهورية“، انّ هذا اللقاء إنعقد بناء على طلب الحريري ودام نحو عشرين دقيقة، وأبلغ الحريري خلاله الى باسيل انه سيتصل به خلال يومين، وأكد أنه يعمل جاهداً على حلحلة العقد عند الآخرين لتسهيل التأليف.