هذا الجزء في جسمك يحتوي على 67 نوعاً من البكتيريا

هناك مكان في الجسم يصعب تنظيفه وقد يحتوي على 67 نوعاً مختلفاً من البكتيريا.

هذا المكان هو السرة، فهي أقل جزء في الجسم تتم مراقبته علماً أنها المكان الذي تختبئ البكتيريا فيه في كل يوم وقد تتراكم بحيث تصبح مؤذية. إن شكل السرة يجعلها مرتعاً للعرق والخلايا الميتة وبقايا الصابون.

الحقيقة أن هذا المكان في الجسم ممتاز لنمو الجراثيم وبناء عليه، إن لم تنظف السرة كما يجب قد تصبح مصدراً للروائح وقد تؤدي إلى مشاكل صحية كالاصابة بعدوى فيروسية.

إليكم كيف يمكن تنظيف السرة:

1- قبل الاستحمام غمسوا قطنة بالسبيرتو ونظفوا المنطقة جيداً.

2- أثناء الاستحمام حاولوا تنظيف السرة بعود تنظيف الأذن بالصابون ونظفوا المنطقة جيداً.

3- اغسلوا البطن بالماء الدافئ وجففوا جيداً بالمنشفة.

كيف ننظف الجزء الخارجي من السرة؟

1- رطبوا القطنة وأضيفوا صابون الاستحمام.

2- نظفوا السرة من الخارج ومن ثم اغسلوها بالماء الفاتر وجففوها بالمنشفة.