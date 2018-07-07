هدوء حذر في درعا ومفاوضات لتوسيع الإتفاق ليشمل كامل الجنوب السوري

يصور النظام السوري التسوية في الجنوب السوري التي أبرمتها روسيا مع المعارضة السورية على أنّها إنتصار له ولا سيما بعد السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، الذي أصبح تحت إدارة الشرطة العسكرية الروسية وقوات الأسد.

وسط ذلك واصلت المعارضة والروس محادثاتهما حول تنفيذ آلية بنود الإتفاق بين الطرفين حيث من المفترض أن تنسحب قوات النظام من 4 قرى سيطرت عليها مؤخرا وهي الكحيل والسهوة والمسيفرة والجيزة في ريف درعا الشرقي، مقابل تسليم المعارضة أسلحتها الثقيلة على مراحل، وسط أنباء حديث عن توسيع الإتفاق ليشمل ريف درعا الغربي والقنيطرة.

وفيما أوضحت مصادر بالمعارضة أن الروس قسموا ريف درعا إلى 6 قطاعات وحصروا التفاوض حول كل منطقة بعينها، تحدثت أنباء عن إعطاء مهلة 6 أشهر للمنشقين عن النظام والمتهربين من التجنيد لتسوية أوضاعهم، إضافة إلى السماح لعودة آلاف النازحين إلى مدنهم وقراهم بحماية روسية.