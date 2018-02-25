هدنة سوريا.. نظام الأسد يخرق القرار الأممي ويقصف الغوطة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية استهدفت بعد دقائق من الإعلان عن قرار مجلس الأمن إقرار هدنة في سوريا مناطق في الغوطة الشرقية، وخاصة في دوما والشيفونية. وذكر المرصد أن طائرات قصفت بلدة الشيفونية في الجيب الخاضع للمعارضة.

فيما أعلنت المعارضة السورية التزامها بالقرار الدولي لوقف إطلاق النار مع التعهد بحماية قوافل الإغاثة.

وكان مجلس الأمن، قد صوّت السبت، بإجماع 15 صوتا، لصالح مشروع القرار الكويتي – السويدي، لاعلان الهدنة في سوريا 30 يوماً.

ونص القرار 2401 أيضاً على رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الغوطة الشرقية، وادخال المساعدات الإنسانية والطبية لها.

واعتبر مندوب الكويت جمال الغنيم أنّ القرار “يجدد الأمل بصوت واحد في مجلس الأمن لحماية المدنيين”، مؤكداً أنّ الهدنة “خطوة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا”.

وشدد على ضرورة التعامل مع المسائل الإنسانية كمسائل “إجرائية لا يسري عليها حق النقض”.

بدورها، طالبت مندوبة الولايات المتحدة نيكي هايلي نظام الأسد وحلفاؤه الالتزام بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار فوراً، مشيرة الى أنّ “روسيا هي من أخرت التصويت يوم الجمعة عبر معارضة المشروع”.

ورد المندوب الروسي قائلاً: “كان علينا الانتظار حتى نتوصل لاتفاق بين الأطراف المعنية”، موضحاً أن بعض البنود “هي من أخرت الهدنة، التي لا تنطبق على داعش والنصرة”.

وبعد دقائق قليلة على اقرار مشروع الهدنة، استأنفت طائرات الاسد قصفها لبلدات في الغوطة.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان:”النظام يرد على قرار مجلس الأمن بغارات جوية على الغوطة الشرقية”.

وكان المرصد قد أفاد سابقا أن عدد قتلى الغارات على الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق قد ارتفع، ووصل العدد إلى 35 قتيلا، بينهم 8 أطفال.

وكان المرصد قد أعلن عن تجدد القصف الجوي والصاروخي، صباح السبت، بتنفيذ الطيران الحربي 4 غارات على مناطق في مدينة حرستا، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا وسقوط عشرات الجرحى.

إضافة إلى غارة على بلدة مسرابا، كما قصف الطيران الحربي أماكن في مناطق حزرما وأوتايا والنشابية وحوش الضواهرة، وفي كفربطنا ألقت مروحياتُ النظام براميل متفجرة على مناطق في البلدة.

وأفاد المرصد بأن عدد القتلى في الغوطة ارتفع منذ أسبوع إلى أكثر من 500 مدني بينهم 121 طفلاً و64 امرأة، وعدد الجرحى ارتفع لنحو 2330 جريحا، بينهم المئات جروحهم بليغة، فيما لا يزال هناك عشرات المفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف ما يجعل عدد القتلى قابلاً للازدياد بشكل كبير.