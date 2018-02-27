هدنة الغوطة تدخل حيز التنفبذ.. واتهامات متبادلة بقصف المدنيين

بعد ساعات قليلة على دخول هدنة الساعات الخمس التي أقرتها روسيا حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، أفاد ناشطون سوريون بمقتل مدنيين اثنين إثر قصف ممر لخروج المدنيين العالقين في الغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الجيش الروسي اتهامه لمقاتلي المعارضة السورية في الغوطة الشرقية بقصف ممر إنساني بقذائف المورتر.

وأضاف الجيش أنه لم يتمكن مدني واحد من المغادرة عبر الممر الذي يهدف إلى السماح للمدنيين بالخروج من منطقة الصراع.

من جهة أخرى، نفت المعارضة قصف الممر أو منع المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية في سوريا. وقال ياسر دلوان رئيس المكتب السياسي للمعارضة “لم نمنع أحدا والمدنيون يتخذون قرارهم”.

المعارضة تطالب بخروج النصرة

وكان عضو الهيئة السياسية للمعارضة محمد علوش، طالب “من تبقى من عناصر جبهة النصرة بالخروج من الغوطة”، ملوحاً بمواجهة معهم إن رفضوا الخروج وحمل علوش النظام وروسيا مسؤولية استعصاء النصرة في الغوطة نظراً لعدم توفير ممرات آمنة لانسحابهم.

يذكر أن الهدنة الروسية التي أعلن عنها الاثنين في الغوطة الشرقية لدمشق كانت دخلت حيز التنفيذ صباحاً ، وذلك بعد نحو عشرة أيام من القصف العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 560 مدنياً.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن هدوء خلال الليل وحتى صباح الثلاثاء تخلله سقوط قذائف مدفعية.

وكانت روسيا سارعت الاثنين لإعلان هدنة أحادية وفق معاييرها لمدة 5 ساعات يومياً تسمح فيها للسكان بمغادرة الغوطة الشرقية من خلال فتح ممر إنساني لهم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية مساء الاثنين أن جيش النظام السوري سيعلق الضربات الجوية على منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة خلال هدنة يومية مدتها خمس ساعات اعتبارا من الثلاثاء.