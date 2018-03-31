هدف محمد صلاح يمنح ليفربول الفوز على كريستال بالاس

وعانى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب؛ بعدما تأخر في الدقيقة 13 عبر الصربي لوكا ميليفوجيفيتش الذي سجل الهدف الأول لكريستال بالاس من ركلة جزاء، لكن السنغالي المجتهد ساديو ماني عدل الأوتار في الدقيقة 49، قبل أن يوقع صلاح على الفوز في الدقيقة 84.

وأصبح ليفربول في المركز الثاني بشكل مؤقت (66 نقطة) بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يلعب في وقت لاحق مع ضيفه سوانزي سيتي.

أما رصيد كريستال بالاس فتجمد عند النقطة 30 في المركز 16 الذي من الممكن أن يخسرها أيضاً.

ويعتلي محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 29 هدفاً، أمام هاري كين مهاجم توتنهام بفارق 5 أهداف.