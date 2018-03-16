هجوم معاكس للمعارضة في حمورية.. والبنتاغون: موسكو متورطة أخلاقيا

بعد أن اعلنت قوات النظام السوري سيطرتها على بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية لدمشق، شن عناصر المعارضة هجوما معاكسا تمكنوا خلاله من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة منها.

ونقلت “العربية” عن مصادر في المعارضة بأن فصائل مسلحة شنت هجوماً معاكساً استعادت على أثره مدينة سقبا وأجزاء واسعة من حمورية، في حين أفادت “الجزيرة” عن بسط المعارضة لسيطرتها على حمورية بالكامل.

وواصلت قوات الأسد والميليشيات المتعاونة معها استهداف الأحياء السكنية بالغوطة بالقصف والغارات، وسط معارك كر و فر على أكثر من محور، إذ قتل ما لا يقل عن 18 مدنيا وجرح العشرات.

من جهة اخرى، اتهمت وزارة الدفاع الأميركية روسيا بالمشاركة في جرائم النظام السوري لانتهاكها شروط وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، ودعتها إلى إجبار النظام على وقف قتل الأبرياء والسماح بوصول المساعدات.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، إن “موسكو اختارت عمداً عدم كبح جماح نظام الأسد، وبالتالي فإن المجزرة في الغوطة الشرقية مستمرة”، معتبرة أن “موسكو متورطة أخلاقياً ومسؤولة عن فظائع النظام السوري”.

تزامنا مع هذه التصريحات، اتهم رئيس هيئة المفاوضات ورئيس الوفد السوري المعارض، نصر الحريري، النظام باستخدام مدنيين خرجوا من حمورية دروعاً بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن الخميس، أن النظام سيطر على نحو 70% من الغوطة، بعد انسحاب مقاتلي “فيلق الرحمن” منها، حيث سيطرت قوات النظام تسيطر على أكثر من 70% من مساحة الغوطة.

وفي أكبر نزوج جماعي، خرج أمس الخميس، نحو 20 ألف مدني من الغوطة الشرقية.