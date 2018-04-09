ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن بوشكوف أشار إلى طقوس تتبعها الملكة البريطانية عند تناولها للكحوليات، كشربها مع الليمون، وأكل قطعة شوكولا معها.

كذلك ادعى بوشكوف، بأن رئيسة الوزراء البريطانية، تكثر هي الأخرى من شرب الكحوليات.

ورد النائب البرلماني المحافظ برنارد جنكين بحسب صحيفة “مترو”، على ادعاءات بوشكوف بقوله: “تحاول روسيا من خلال هذه التصريحات السخيفة تشويه صورة بريطانيا”.

وتأتي تصريحات بوشكوف في وقت تشهد في العلاقات بين موسكو ولندن توترا كبيرا، وذلك على خلفية اتهام بريطانيا روسيا، بالوقوف وراء تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس الماضي.

وأثارت القضية أزمة خطيرة بين الغرب وروسيا مع تبادل طرد حوالى 300 دبلوماسي بصورة إجمالية.