هجوم بري تركي من أعزاز إلى عفرين.. وأردوغان: لن نتراجع

في اليوم الثالث على عملية “غصن الزيتون”، فتحت فصائل الجيش السوري الحر، بمؤازرة الجيش التركي، جبهة جديدة من ناحية أعزاز وتقدمت باتجاه عفرين.

فشن الجيش الحر بمساندة عناصر من الجيش التركي انطلاقا من مدينة اعزاز بريف حلب الغربي هجوما على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية المتمركزة في ريف عفرين الشرقي.

وتزامن ذلك مع تقدم سريع للقوات التركية والسورية المعارضة التي سيطرت على جبل برصايا وأسرت أكثر من 10 عناصر من تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية.

وبالسيطرة على هذا الموقع الإستراتيجي تكون منطقة كفرجنة بحكم الساقطة عسكريا، علما أن القوات التركية السورية المشتركة بسطت سيطرتها على جبل السيريتل شمال غرب عفرين.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صراحة أن تركيا لن تتراجع عن عملية عفرين. وقال إن “هناك اتفاقاً بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية في مدينة عفرين السورية.

كما توعد بعدم وقف العملية حتى تتم السيطرة على المدينة الواقعة شمال سوريا، قائلاً: “سنسيطر على عفرين مثلما سيطرنا على جرابلس والراعي والباب، وسيتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم.”

إلى ذلك هدد الوحدات الكردية بدفع الثمن، بعد سقوط صاروخ على إقليم خطاي التركي الحدودي.

بدوره، قال قائد وحدات حماية الشعب الكردية سبان حمو في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” إن موسكو خانت وغدرت بأكراد سوريا فيما اعترف بأن النظام السوري أبلغهم بأن موسكو منعته من الرد على الجيش التركي وتقديم الدعم للوحدات.