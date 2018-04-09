هجوم إلكتروني يترك العلم الأمريكي على حواسب ايران

هاجم متسللون إلكترونيون شبكات في عدد من الدول ومنها مراكز للبيانات في إيران، حيث تركوا صورة العلم الأمريكي على شاشات أجهزة الكمبيوتر ومعها تحذير يقول “لا تعبثوا بانتخاباتنا”.

وقالت وزارة الاتصالات الايرانية “أثر الهجوم على ما يبدو على 200 ألف جهاز راوتر في أنحاء العالم في هجوم واسع النطاق بما يشمل 3500 جهاز في بلدنا”.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ الهجوم، الذي أصاب شركات تقديم خدمات الإنترنت وقطع اتصال المشتركين بالشبكة، وقع بسبب “نقطة ضعف في أجهزة الراوتر المقدمة من شركة سيسكو” التي كانت أصدرت في وقت سابق تحذيرا وقدمت حلا للأمر لكن بعض الشركات لم تحمله بسبب عطلة العام الإيراني الجديد”.

وتأثر بسبب الهجوم نحو 55 ألف جهاز في الولايات المتحدة و14 ألفا في الصين، وبلغت نسبة الأجهزة التي تأثرت في إيران 2 في المئة”.