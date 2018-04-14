هجمات أميركية بريطانية فرنسية تستهدف مواقع في سوريا فجرا

بعد أيام من إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن نيته محاسبة بشار الاسد على جرائمه وخاصة استهداف المدنيين مؤخرا في دوما بالاسلحة الكيميائية، انطلقت فجر اليوم عملية عسكرية محدودة الزمن ضد مقرات وقواعد ومطارات تابعة لنظام الأسد في المحافظات السورية.

الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا استهدفت بحسب المعلومات التي ترد تباعاً مركز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها.

واكتفى التلفزيون التابع للنظام بالإشارة إلى “أنباء عن استهداف مركز البحوث العلمية في برزة” في شمال شرق دمشق.

الضربات والتي استغرقت نحو 50 دقيقة استهدفت ايضا استنادا إلى صحافيين موالين للأسد “إن بعض الضربات استهدفت ايضا مواقع لحزب الله في سوريا”.

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، قال إن الغارات استهدفت القواعد العسكرية التي استخدمت في الهجمات الكيمياوية في سوريا، مضيفاً: نبذل جهدنا لتفادي سقوط مدنيين خلال الضربات في سوريا.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي في مؤتمر صحافي في مقر البنتاغون مع رئيس هيئة الأركان الأميريكية المشتركة الجنرال دنفورد، إن استمرار العمليات مرتبط باستخدام الأسد للكيمياوي مجدداً.

وقال البنتاغون إن الضربات طالت عدداً من المواقع المختلفة في سوريا، مضيفاً: استهدفنا مصنعاً لسلاح السارين في حمص، مؤكداً “ليس لدينا علم بأي رد من دفاعات النظام الجوية”.

وأضاف: “ضربنا مركزا علميا لأبحات السلاح الكيمياوي في دمشق، مضيفاً دمرنا كافة الأهداف التي تم تحديدها والهجمات انتهت”.

وشدد البنتاغون على أنه لم يكن هناك أي تنسيق مع روسيا بشأن الضربات في سوريا، مضيفاً أنه تم التنسيق مع الروس فقط لتفادي التصادم في الأجواء السورية.

و كان ترامب، قد قال إن عملية عسكرية جرت بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، مشيراً إلى أن هجوم دوما الكيمياوي تصعيد خطير.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن العمليات جاءت بسبب فشل روسيا في منع الأسد من استخدام الكيمياوي.

وحذر الرئيس الأميركي روسيا وإيران بخصوص علاقاتهما بالنظام السوري، مشيراً إلى أن أميركا لا تسعى لوجود لأجل غير مسمى في سوريا.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها أجازت للقوات المسلحة توجيه ضربات منسقة لتقليص قدرة النظام السوري على استخدام أسلحة كيميائية، وقالت إنه لا بديل عن استخدام القوة العسكرية ضد نظام الاسد، وإن الضربات محدودة وضد أهداف معينة.

كما أوضح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أنه أمر القوات المسلحة الفرنسية بشن ضربات ضد النظام السوري بشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.