هجومان انتحاريان يستهدفان مسجداً في أفغانستان.. وداعش يتبنى

أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن تفجير هز مدينة هرات غربي أفغانستان، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة سبعةآخرين.

وقالت الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، أن مهاجمين انتحاريين فجرا نفسيهما قرب مسجد شيعي في مدينة هرات الأفغانية.

وأكد نائب قائد الشرطة أمين الله أمين أن المهاجمين حاولا دخول المسجد، لكنهما فجرا نفسيهما عندما تصدى لهما الحراس.

وفي بيان نشرته وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم “داعش”، أعلن التنظيم مسؤوليته عن التفجير، وقال: “هجوم انغماسي يستهدف مزاراً للشيعة في منطقة جهارسو بمدينة هرات غربي أفغانستان”.