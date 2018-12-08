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هتافات من المحتجين في فرنسا تطالب الرئيس ماكرون بالاستقالة
هتافات من المحتجين في فرنسا تطالب الرئيس ماكرون بالاستقالة
فى:
8 ديسمبر 2018, 10:28
فى:
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