هاينكس : علينا أن نقاتل أمام سيلتك

كشف مدرب ​نادي بايرن ميونخ الالماني​ ​يوب هاينكس​ عن رغبة فريقه في تقديم افضل ما لديه خلال المباراة المرتقبة امام نادي سيلتك الاسكتلندي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم .

وفي حديث له ، قال هاينكس :”علينا أن نقاتل على مباراة الغد و أن نستمر بفورمة يوم السبت الماضي ، بايرن يمتلك المقومات للفوز بدوري الابطال”.

وأضاف :”دوري ابطال اوروبا بطولة مميزة و قريبة من قلبي كثيرا ، نحتاج الشجاعة واظهار اسم بايرن بشكل صحيح في هذه البطولة ، سيليتك يمتلك المقومات للفوز والمنافسة ، في الموسم الماضي لعبوا ضد السيتي وغلادباخ وأكدوا ذلك”.

وانهى حديثه قائلاً :”انا لا أعيش في الماضي ولا أتذكر النهائيات التي فزت فيها في هذه البطولة ، انا أعيش في الحاضر واعرف ما املك”.