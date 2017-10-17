هاينكس : علينا أن نقاتل أمام سيلتك

كشف مدرب نادي بايرن ميونخ الالماني يوب هاينكس عن رغبة فريقه في تقديم افضل ما لديه خلال المباراة المرتقبة امام نادي سيلتك الاسكتلندي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم .
وفي حديث له ، قال هاينكس :”علينا أن نقاتل على مباراة الغد و أن نستمر بفورمة يوم السبت الماضي ، بايرن يمتلك المقومات للفوز بدوري الابطال”.
وأضاف :”دوري ابطال اوروبا بطولة مميزة و قريبة من قلبي كثيرا ، نحتاج الشجاعة واظهار اسم بايرن بشكل صحيح في هذه البطولة ، سيليتك يمتلك المقومات للفوز والمنافسة ، في الموسم الماضي لعبوا ضد السيتي وغلادباخ وأكدوا ذلك”.
وانهى حديثه قائلاً :”انا لا أعيش في الماضي ولا أتذكر النهائيات التي فزت فيها في هذه البطولة ، انا أعيش في الحاضر واعرف ما املك”.
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