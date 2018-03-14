هاينكس : سعيد بهذا الفوز

كشف مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني ​يوب هاينكس​ عن سعادته الكبيرة في فوز البافاري على ​بشكتاش​ التركي في اياب دور الـ 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم .

وفي حديث له ، قال هاينكس :”لقد قلت قبل المباراة أننا بحاجة إلى البقاء منضبطين ولا نسمح لأنفسنا بأن نتعرض للاستفزاز، هذا هو الشيء السلبي الوحيد اليوم هو أننا حصلنا على الكثير من الإنذارات، ولكنني سعيد جداً بهذا الفوز”.

وعن اصابة ​تياغو الكانتارا​ ، انهى قائلا :”لا أعتقد أنه سيغيب لفترة طويلة، لقد شعر بألم تحت باطن القدم وسوف يجري فحص الرنين المغاطيسي قريباً”.

يذكر ان هاينكس حقق رقماً قياسياً جديداً في ​دوري أبطال أوروبا​ بعد الفوز على بشكتاش، حيث أصبح أول مدرب في تاريخ البطولة يحقق إحدى عشر انتصاراً متتالياً