هاينكس : دافع فولفسبرغ بشراسة لكنه في الاخير خسر اللقاء

تحدث مدرب بايرن ميونيخ الالماني يوب ​هاينكس​ بعد تحقيق فريقه الانتصار بهدفين مقابل هدف على ​فولفسبورغ​ السبت ضمن الجولة 23 من ​البوندسليغا​.

وقال هاينكس خلال تصريحاته لموقع ناديه: “الهدف المبكر لفولفسبورغ جعلهم يتجهون للعب الدفاعي بشكل قوي، وكافحنا كثيرًا في الشوط الأول حيث لم ننجح في التعامل مع دفاعات الخصم وكنا نستحوذ على الكرة ولكن لا نتوغل في العمق”.

وأضاف: “في الشوط الثاني لعبنا بسرعة أكبر وبمشاركة ​توماس مولر​ تغيرت الأمور نظرًا لكونه لاعب مرن جدًا يدخل وسط دفاع الخصم ويخلق المساحات لزملائه ونجحنا في التعادل ثم حسمنا اللقاء في الدقائق الأخيرة وبالفعل أنا سعيد”.

وأتم: “لقد كانت مباراة مريرة بالنسبة لفولفسبورغ لأنهم قاتلوا أمامنا بشكل رائع، وخسروا في النهاية”.