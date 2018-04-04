هاينكس : اشبيلية فريق كبير ولدينا الافضلية في الاياب

تغمر السعادة قلب المدير الفني الالماني لنادي ​بايرن​ ميونيخ ​يوب هاينكس​ بعد الفوز الذي حققه خارج الديار امام ​اشبيلية​ (2-1) في ذهاب ربع ​نهائي دوري الأبطال​ الأوروبي، مشيرا الى انها نتيجة ايجابية جدا قبل لقاء العودة أمام منافس لديه مواهب كبيرة.

وخلال حديث عقب اللقاء الذي اقيم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان قال :” اشبيلية فريق كبير ولدينا الافضلية في الاياب الذي سيقام في 11 نيسان الجاري على ملعب أليانز أرينا”.وأضاف:”دفاعيا كنا جيدين في الشوط الاول، لكننا خسرنا الكرة وكنا بحاجة الى تنظيم للخط الخلفي حيث حصل الفريق الاسباني على بعض الفرص للتسجيل وكادت ان تنتهي المباراة بالتعادل ورغم ذلك تبقى نتيجة التعادل جيدة لنا”.

وتابع:” اشبيلية ليس بالاسم الكبير كما بعض الفرق التي تقاتل للوصول الى نصف نهائي دوري الابطال، لكنه فريق يحظى بقدر كبير من المواهب، وروح قتالية هائلة، والحقيقة أنه يلعب بشكل رائع”.

وختم حديثه بالقول :” في حال اردنا ان نحقق لقب هذه البطولة علينا ان نتطور اكثر فاكثر”.