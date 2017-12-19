هايلي: يجب منع عملية إطلاق ​الصواريخ الباليستية​ باتجاه السعودية

أشارت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ​نيكي هايلي​ إلى أنّ “​السعودية​ اعترضت اليوم صاروخاً أطلقته حركة أنصار الله على الرياض.

وركزت على أنّه “إن لم نفعل شيئاً تجاه الصواريخ الّتي تطلق على السعودية، فلن نستطيع وقف العنف”، داعيةً إلى “التصدي لإطلاق أنصار الله للصواريخ على السعودية”.

وأشارت إلى أنّ “الصاروخ الّذي أُطلق على السعودية يحمل جميع بصمات هجمات سابقة باستخدام أسلحة قدّمتها ​إيران​”.

وشدّدت هايلي على أنّه “يجب منع عملية إطلاق ​الصواريخ الباليستية​ باتجاه السعودية”، موضحة أنّ “هناك أدلة عديدة تثبت تورّط إيران بتهريب الأسلحة والصواريخ لأنصار الله، والصواريخ الّتي تسقط على السعودية مصدرها إيران”.

ودعت إلى “التحرك لوقف تنامي قدرات إيران الصاروخية”، منوّهةً إلى أنّ “إيران ستزيد من التوترات الإقليمية، وعلينا أن نتحدّث بصوت واحد عند التهديدات الإيرانية”.

وأكدت أنّ “لدينا فرصة لمواجهة ​النظام الإيراني​ الّذي ينتهك قرارات ​مجلس الأمن​، وإيران تؤجّج النزاعات الإقليمية وتزيدها ولا بدّ من تغيير سلوكها”.