هايلي: حان الوقت لكي يتحرك مجلس الأمن ضد إيران

اعتبرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، الخميس، أن “الوقت حان لكي يتصرف مجلس الأمن” ضد إيران، وذلك بعد نشر تقرير لخبراء أمميين أفاد بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن.

وقال التقرير الذي عرض على مجلس الأمن الدولي في يناير/كانون الثاني إن الخبراء “تعرفوا على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيراني أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة” في 2015.

وقالت هايلي في بيان: “هذا التقرير يسلط الضوء على ما قلناه منذ أشهر: إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن”.

وأضافت: “لا يمكن للعالم أن يستمر في ترك هذه الانتهاكات الصارخة بدون ردّ” ويجب على طهران أن تتحمل “العواقب”.

وكانت إيران نفت بشدة تسليح الحوثيين واتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الشهر الماضي بتقديم أدلة “مفبركة” على أن صاروخاً أطلق على الرياض في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني كان إيراني الصنع.

وأبلغت هايلي مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول بأن الولايات المتحدة ستدفع باتجاه تحرك ضد إيران بسبب الهجمات الصاروخية التي تستهدف السعودية حليفتها، لكن روسيا أعلنت على الفور أنها لن توافق على خطط من هذا النوع.

المصدر: العربية.نت