هايلي تطلب عقد اجتماعين طارئين لمجلس الامن ومجلس حقوق الانسان

طلبت السفيرة الاميركيّة في الامم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء، عقد “اجتماعَيْن طارئَيْن لمجلس الامن في نيويورك ومجلس حقوق الانسان في جنيف”، لبحث التطوّرات في ايران والحرّية التي يُطالب بها الشعب الايراني.

واضافت: “علينا الّا نبقى صامتين. ان الشعب الايراني يُطالب بحرّيته”، من دون ان تُحدّد ايّ مواعيد محتملة لهذَيْن الاجتماعَيْن.

وأثنت هايلي على شجاعة المتظاهرين الإيرانيين، مشيرةً الى ان الاحتجاجات التي تشهدها إيران تلقائيّة ولا تحرّكها قوى خارجيّة.

وبعد أن قرأت منشورات كتبها إيرانيّون على مواقع التواصل الاجتماعي تأييداً للاحتجاجات، نفت هايلي إدعاءات الزعماء الإيرانيين بأنّ التظاهرات من صنيعة “أعداء إيران”.

وتابعت: “نعرف جميعاً أن هذا هراء تام… التظاهرات عفويّة تماماً. إنّها فعليّاً في كلّ مدينة في إيران. هذه هي الصورة الدقيقة لثورة الشعوب التي تعرّضت طويلاً للظلم ضدّ الطغاة”.

واكّدت ان “الحرّيات الواردة في شرعة الامم المتّحدة يتمّ الاعتداء عليها في ايران، وللمجتمع الدولي دور يؤديه في هذا الصدد”، في تبرير لطلبها عقد الاجتماعات الطارئة.

وتطرّقت الى التقارير عن سقوط قتلى وحصول اعتقالات في ايران، اعتبرت هايلي انّه استناداً الى تاريخ هذا البلد “يُمكن ان نتوقّع مزيداً من الانتهاكات الصارخة في الايّام المقبلة”.