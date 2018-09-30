هاميلتون يواصل تألقه ويحقق الفوز في سوتشي

نجح البريطاني ​ لويس هاميلتون ​ في تحقيق الفوز في ​ سباق جائزة روسيا الكبرى ​ على ​ حلبة سوتشي ​ ضمن الجولة 16 من بطولة العالم للفورمولا 1 .

وكان هاميلتون قد انطلف من المركز الثاني وراء زميله في الفريق الفنلندي فالتيري ​بوتاس​ ، الا ان البريطاني حاول خطف الصدارة عن انطلاق السباق ، لكن الفنلندي كان عنيداً لتشتد المنافسة بين لويس وسائق فيراري ​فيتيل​ على المركز الثاني لكن متصدر ترتيب البطولة نجح في الحفاظ على مركزه .

ونجح فيتيل بعد التوقف لتبديل الاطارات في التقدم على لويس في اللفة 14 ، لكن بعدها بلفتين استعلد هاميلتون مركزه .

ولم يجد هاميلتون صعوبةً في تجاوز زميله بوتاس بعدما الاوامر الذي تلقاها الاخير بالسماح لزميله بالمرور .

وأكمل هاميلتون سباقه في الصدارة ليحقق فوزه الثامن هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 306 نقاط في الصدارة ، وحل زميله بوتاس في المركز الثاني في السباق امام فيتيل سائق فيراري ، وجاء كيمي رايكونن في المركز الرابع .

واكمل سائق ريد بول ماكس فيرستابن المراكز الخمسة الاوائل ، حيث قدم سباق رائع بعد انطلاقه من المركز الاخير وتصدره للسباق بعد توقف سائقي الطليعة .

وهذا الفوز رقم 70 للبريطاني المخضرم الذي نجح في توسيع الفارق مع اقرب منافسيه الى 50 نقطة .