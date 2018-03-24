هاميلتون ينطلق من المركز الأول

وتفوق هاميلتون بفارق كبير عن خصومه محققاً الانطلاقة الـ73 في مسيرته الزاخرة.

ويسعى هاميلتون هذا الموسم إلى معادلة رقم الارجنتيني خوان مانويل فانجيو بإحراز اللقب الخامس في مسيرته، وهو هدف يشاركه فيه الألماني فيتل بطل العالم بين 2010 و2013 عندما كان مع فريق ريد بول.

ويبقى الألماني ميكايل شوماخر صاحب الرقم القياسي برصيد سبعة ألقاب.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة الأخيرة من التجارب الرسمية لسباق جائزة أستراليا الكبرى السبت:

الجولة الثالثة من التجارب الرسمية

1. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:21.164 دقيقة

(معدل السرعة: 235,213 كلم/ساعة)

2. كيمي رايكونن (فنلندا/فيراري) 1:21.828

3. سيباستيان فيتل (ألمانيا/فيراري) 1:21.838

وعلق هاميلتون على صدارته: “أنا سعيد للغاية، حصلت على أوقات جيدة في كلّ جزء، لكن في هذه اللفة (الأخيرة)”.

لكن هاميلتون سينطلق بعيداً عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي سيبدأ السباق من المركز العاشر بعد تعرضه لحادث عنيف أوقف الفترة الثالث من التجارب.

ونتيجة تعرضه لعقوبة إرجاعه ثلاثة مراكز لقيادته بسرعة في ظلّ رفع العلم الأحمر الجمعة، سينطلق الأسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) من المركز الثامن.