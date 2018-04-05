هاميلتون يستهدف تحقيق رقم قياسي على أراضي البحرين

يتوق لويس هاميلتون لجمع أكبر حصيلة من النقاط ومعادلة رقم قياسي، عندما يخوض سباق جائزة البحرين الكبرى يوم الأحد المقبل، بعدما ضاع منه الفوز في أستراليا في السباق الافتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وجمع سائق مرسيدس وبطل العالم أربع مرات، نقاطا في آخر 26 سباقا ويفصله سباق واحد عن رقم كيمي رايكونن الذي لا سابق له خلال 27 سباقا مع لوتس بين عامي 2012 و2013، وصعد لمنصة التتويج 19 مرة في هذه الفترة.

وسيتطلع البريطاني هاميلتون (33 عاما)، الذي خاض آخر سباق دون جمع نقاط عندما انسحب من سباق جائزة ماليزيا الكبرى في 2016 بسبب مشكلة في المحرك، لإظهار رد فعل قوي وطي صفحة ملبورن.

وبدا هاميلتون في طريقه نحو انتصار سهل بعدما انطلق من المقدمة على حلبة ألبرت بارك قبل دخول سيارة الأمان الافتراضية وحدوث خطأ برمجي، ما أهدى الفوز لمنافسه الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري.

وقال هاميلتون للصحفيين بعدما احتل المركز الثاني “ربما يرى البعض سحابة سوداء في الأجواء لكن الأمر ليس كذلك”.

وأضاف “لدينا سيارة رائعة وحتى الآن نحن أبطال العالم ومع بعض التعديلات البسيطة يمكننا الفوز في السباق المقبل”.

وحقق هاميلتون انتصارين من إجمالي ثلاثة انتصارات لمرسيدس في آخر أربع سنوات في البحرين، لكن فيتل وفيراري كسرا الهيمنة في العام الماضي عندما كان سباق البحرين يشكل المحطة الثالثة بالموسم بعد أستراليا والصين.