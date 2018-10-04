هاميلتون : لا تهمّني الأخطاء التي يرتكبها فيتيل

أكّد بطل العالم سائق فريق ​مرسيدس​ ​لويس هاميلتون​ أنه لا يعير أي إهتمام للأخطاء التي يقع بها منافسه الأساسي سائق فريق ​فيراري​ ​سيباستيان فيتيل​ هذا الموسم في ​الفورمولا 1​. وقال هاميلتون: “بكل صراحة لم أعر أي إهتمام لهذه الأمور أي أنني لم أتساءل لماذا حصلت. إنها أمور لا أريد التفكير بها. كل ما أفكّر به حاليًا هو كيفية تحسين أدائي كي أصبح الأفضل. الكل لديه نقاط ضعف، وأنا من ناحيتي في كل موسم أعمل على معالجة نقاطي. على كل سائق أن يركّز على نقاط قوته وعليه محاولة تنيمتها”.