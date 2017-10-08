هاميلتون : كان من الحلم تحقيق فارق النقاط هذا مع فيتيل

تمكّن سائق فريق مرسيدس ​لويس هاميلتون​ من الفوز بجائزة اليابان الكبرى، وهذا ما قاله بعد السباق: “لم أكن أتخيل أن فارق النقاط بين وبين منافسي الأساسي (سيباستيان فيتيل) سيصبح كبيرًا لهذه الدرجة، خاصةً ان فيراري نافستنا بقوة طوال الموسم. بالمقابل بكل بساطة هذا الفوز يعود لعمل فريقي الدؤوب خاصةً من ناحية إعتمادية السيارة والتي مكّنتنا من تسجيل الإنتصارات المتتالية. أريد أن الفريق كله وخاصة الذي يعملون ليل نهار في المصنع لتقديم لنا سيارة قوية تسمه لنا بالمنافسة على اللقب في كل موسم”.