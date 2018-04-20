هامسيك : مباراتنا أمام يوفنتوس مصيرية

كشف لاعب ​فريق نابولي الإيطالي​ ، الدولي السلوفاكي ​ماريك هامسيك​ أن مباراة فريقه أمام بطل ​الكالتشيو​ السابق ​يوفنتوس​ المقرر إقامتها نهار الأحد المقبل ستؤثر بشكل كبير على مصير ​الدوري الإيطالي​ والمنافسة عليه بين الفريقين و ستكون مصيرية الى حد كبير .

وقال هامسيك : ” نحن الان نركز على هذه المباراة المصيرية التي ستؤثر بشكل كبير على نهاية الموسم وعلينا تحقيق الفوز من أجل استمرار المنافسة ، و أنا سعيد لأننا أظهرنا شخصيتنا مرة أخرى وتمكنا من العودة في المباريات الماضية وتحسن الأداء بشكل كبير للغاية “.