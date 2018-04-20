هامسيك : مباراتنا أمام يوفنتوس مصيرية

كشف لاعب فريق نابولي الإيطالي ، الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك أن مباراة فريقه أمام بطل الكالتشيو السابق يوفنتوس المقرر إقامتها نهار الأحد المقبل ستؤثر بشكل كبير على مصير الدوري الإيطالي والمنافسة عليه بين الفريقين و ستكون مصيرية الى حد كبير .
وقال هامسيك : ” نحن الان نركز على هذه المباراة المصيرية التي ستؤثر بشكل كبير على نهاية الموسم وعلينا تحقيق الفوز من أجل استمرار المنافسة ، و أنا سعيد لأننا أظهرنا شخصيتنا مرة أخرى وتمكنا من العودة في المباريات الماضية وتحسن الأداء بشكل كبير للغاية “.
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