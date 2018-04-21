هازارد يشترط رحيل بايل للانتقال الى ريال مدريد

اعلنت مصادر صحفية ان اللاعب البلجيكي لنادي تشيلسي الانكليزي لكرة القدم ​إيدين هازارد​ وضع شرط وحيد من أجل الانتقال الى صفوف ​ريال مدريد​ الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

واضافت هذه المصادر ان ايدين هازارد يشترط رحيل الويلزي غاريث بايل عن صفوف الفريق الملكي من أجل الموافقة على الانتقال الى البلانكو في الموسم المقبل ، مؤكدة ان رغبة الويلزي ووكيله في الاستمرار بصفوف الملكي في الموسم المقبل ، رغم تراجع دوره في الفترة الماضية قد تصعب امور انتقال هازارد الى ​الليغا​ .