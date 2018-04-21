هازارد يشترط رحيل بايل للانتقال الى ريال مدريد

اعلنت مصادر صحفية ان اللاعب البلجيكي لنادي تشيلسي الانكليزي لكرة القدم إيدين هازارد وضع شرط وحيد من أجل الانتقال الى صفوف ريال مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
واضافت هذه المصادر ان ايدين هازارد يشترط رحيل الويلزي غاريث بايل عن صفوف الفريق الملكي من أجل الموافقة على الانتقال الى البلانكو في الموسم المقبل ، مؤكدة ان رغبة الويلزي ووكيله في الاستمرار بصفوف الملكي في الموسم المقبل ، رغم تراجع دوره في الفترة الماضية قد تصعب امور انتقال هازارد الى الليغا .
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