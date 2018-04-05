هاتف جديد ببطارية تستمر 50 يوماً.. والسعر صادم

تعرف الصين بإنتاج الهواتف المميزة وبأسعار تنافسية، وهذا ما يتوافر في هاتف “Blackview P10000 Pro”، حيث يأتي ببطارية 11 ألف مللي أمبير، أي يمكن لبطاريته أن تتفوق على بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ووفقا لموقع “thenextweb”، فإن الهاتف يمكنه البقاء في وضع الاستعداد لمدة 50 يوما، كما أن بطاريته يتوافر بها ميزة الشحن السريع، أي يمكن شحنها خلال ساعتين فقط و25 دقيقة.

ويأتي الهاتف بشاشة 5.99 بوصة من نوع FHD وذاكرة داخلية 64 غيغابايت وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، إضافة إلى أنه يعمل بمعالج ثُماني النواة بتردد 2.0 غيغا هيرتز من نوع ميدياتك 6763.

ويتوافر في الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسة دقتها 16 ميغابكسل، والثانية 0.3 ميغابكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة أيضا العدسة الرئيسية بدقة 13 ميغابكسل والثانية 0.3 ميغابكسل، ويبلغ سعره 197 دولارا.

المصدر: روتانا