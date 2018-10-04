هاتريك نيمار يدخله تاريخ الارقام القياسية في دوري الابطال

قاد النجم البرازيلي ​نيمار​ جونيور ناديه ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي لسحق نادي ​النجم الاحمر​ الصربي بنتيجة 6 – 1 في ​دوري ابطال اوروبا​ بتسجيله لهاتريك ادخله تاريخ البطولة من بابها العريض .

ووصل نيمار إلى 30 هدفا في دوري الأبطال ليصبح أكثر لاعب برازيلي يسجل في البطولة متساويا مع كاكا نجم ​ميلان​ و​ريال مدريد​ السابق.

ويعتبر هذا الهاتريك هو الثاني لنيمار في دوري الأبطال بعد الاول في شباك ​سلتيك​ الإسكتلندي موسم 2013-2014.

من جانبها أشارت شبكة أوبتا إلى أن نيمار بات أول لاعب يسجل هدفين من ركلتين حرتين بدوري الأبطال منذ أن كرر ​كريستيانو رونالدو​ نفس الإنجاز أمام ​زيوريخ السويسري​ عام 2009