هاتريك نيمار يدخله تاريخ الارقام القياسية في دوري الابطال

قاد النجم البرازيلي نيمار جونيور ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي لسحق نادي النجم الاحمر الصربي بنتيجة 6 – 1 في دوري ابطال اوروبا بتسجيله لهاتريك ادخله تاريخ البطولة من بابها العريض .
ووصل نيمار إلى 30 هدفا في دوري الأبطال ليصبح أكثر لاعب برازيلي يسجل في البطولة متساويا مع كاكا نجم ميلان وريال مدريد السابق.
ويعتبر هذا الهاتريك هو الثاني لنيمار في دوري الأبطال بعد الاول في شباك سلتيك الإسكتلندي موسم 2013-2014.
من جانبها أشارت شبكة أوبتا إلى أن نيمار بات أول لاعب يسجل هدفين من ركلتين حرتين بدوري الأبطال منذ أن كرر كريستيانو رونالدو نفس الإنجاز أمام زيوريخ السويسري عام 2009
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